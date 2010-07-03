В МЦД рассказали, как изменились столичные диаметры за год работы

Отныне 21 ноября в календаре – это день Московских центральных диаметров. Ровно год назад пассажиры Москвы и Московской области смогли впервые воспользоваться новым наземным метро. За прошедший период МЦД-1 и МЦД-2 пользовались бешеным спросом у горожан, чем и подтвердили свою востребованность. Рассказываем об итогах работы первых двух московских диаметров за год, а также о том, какие изменения ждут новый вид столичного транспорта.



Фото: портал мэра и правительства Москвы

Год назад Московские центральные диаметры – крупнейший транспортный проект Москвы и области, реализованный за рекордные 2 года благодаря совместной работе правительства Москвы, правительства Московской области и ОАО "РЖД". Столичный регион очень нуждался в эффективном и быстром развитии транспортной инфраструктуры, в новом пути модернизации общественного транспорта. Для того чтобы МЦД стали реальной альтернативой метрополитену и наземному транспорту, была проделана колоссальная работа, которая позволила кардинально изменить облик железной дороги и создать фактически новое наземное метро. Московские центральные диаметры – крупнейший транспортный проект Москвы и области, реализованный за рекордные 2 года благодаря совместной работе правительства Москвы, правительства Московской области и ОАО "РЖД". Столичный регион очень нуждался в эффективном и быстром развитии транспортной инфраструктуры, в новом пути модернизации общественного транспорта. Для того чтобы МЦД стали реальной альтернативой метрополитену и наземному транспорту, была проделана колоссальная работа, которая позволила кардинально изменить облик железной дороги и создать фактически новое наземное метро. Запуск первых столичных диаметров состоялся 21 ноября 2019 года. Для пассажиров открылись две линии – МЦД-1 "Белорусско-Савеловский" и МЦД-2 "Курско-Рижский". Диаметры сегодня – это 132 километра линий и 60 станций, 20 из которых имеют пересадку на метро и МЦК.



Востребованность и экономия

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Перед запуском проекта вопросов о необходимости такого вида транспорта не возникало. Во-первых, у пригородных поездов уже был сформирован постоянный пассажиропоток – он мог только пополниться за счет новых остановок в черте города. К тому же сквозной проезд поездов через Москву, единая билетная система, новые комфортные поезда и обновленные станции должны были сделать этот вид транспорта еще более привлекательным как для новых, так и для постоянных пользователей.

И уже в первые месяцы работы диаметры доказали свою востребованность среди пассажиров из Москвы и Московской области. Всего за год по МЦД было совершено 130 миллионов поездок: по МЦД-1 проехали 61 миллион человек, а по МЦД-2 – 69 миллионов.

Кстати, пик популярности МЦД был зафиксирован 6 марта – диаметрами воспользовались более 568 тысяч человек за день, что на 15% выше аналогичного показателя за период до запуска МЦД.

В связи с появлением альтернативных маршрутов и созданием единой системы оплаты проезда в первые же месяцы МЦД разгрузили метро примерно на 12%, вылетные магистрали – на 5%. Благодаря этому стали популярнее и ранее маловостребованные станции подземки и МЦК. Например, на 50% вырос пассажиропоток станции Новохохловская МЦК, на 45% – на станции метро "Волоколамская", которые сейчас непосредственно пересекаются с диаметрами.

С запуском диаметров пассажиры стали строить свой маршрут не до ближайшей пересадочной станции метро или вокзала, а до более удобной именно им станции. Это помогло не только снизить нагрузку на популярные станции метрополитена, но и значительно сэкономить время москвичей на дорогу. Во многом это связано с возможностью бесплатно пересесть на метро и МЦК по карте "Тройка". За год пассажиры совершили более 16,5 миллиона бесплатных пересадок на метро.

Кроме того, новая тарифная система и интеграция с метро и МЦК за год позволила пассажирам диаметров сэкономить в общей сложности 1,5 миллиарда рублей. В целом с МЦД москвичи экономят на ежедневных поездках до 50%, а жители Московской области – до 75% трат на проезд.

Безопасный транспорт В поездах и на станциях диаметров, как и на всем городском транспорте, проводится ежедневная дезинфекция всех поверхностей, с которыми контактируют пассажиры. Инфраструктуру станций обрабатывают каждые два часа, а поезда дезинфицируют трижды в сутки, в том числе генераторами "холодного тумана". В поездах "Иволга" работают современные системы обеззараживания воздуха. В поездах и на станциях диаметров, как и на всем городском транспорте, проводится ежедневная дезинфекция всех поверхностей, с которыми контактируют пассажиры. Инфраструктуру станций обрабатывают каждые два часа, а поезда дезинфицируют трижды в сутки, в том числе генераторами "холодного тумана". В поездах "Иволга" работают современные системы обеззараживания воздуха. Все сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты, а также проходят обязательный медицинский контроль перед рабочей сменой. В поездах пассажирам о профилактических мерах напоминают более тысячи плакатов. Все это время на МЦД действует обязательный масочно-перчаточный режим.

Обновление поездов и открытые станций

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Обновление подвижного состава на МЦД-1 и МЦД-2 стало приоритетной задачей на 2020 год. За год работы удалось полностью обновить парк поездов на МЦД-2: пассажиров обслуживают новые электропоезда ЭП2Д, "Иволга" и "Ласточка", средний возраст подвижного состава – не более 3 лет. Обновление поездов на МЦД-1 планируется завершить до конца текущего года.

Не забыли и про обновление станций диаметров. Несмотря на пандемию, весь год велось активное строительство на МЦД, было открыто 5 новых станций.

Так, на МЦД-2 появились 4 новых пригородных вокзала – Волоколамская и Пенягино, Остафьево и Курьяново. На МЦД-1 для пассажиров заработал один из крупнейших ТПУ "Славянский бульвар", который объединил несколько видов транспорта: МЦД, метро, аэроэкспресс и наземный транспорт.

Благодаря появлению новых остановок улучшилась транспортная доступность 770 тысяч жителей 7 районов Москвы и Московской области. С момента открытия новыми станциями в совокупности воспользовались более 6,3 миллиона пассажиров.

Кроме того, еще 5 действующих станций были реконструированы: Опалиха, Новодачная, Сетунь, Нахабино и Долгопрудная. До преобразований они выглядели как привычные пригородные платформы, и их фактически отстроили заново. По завершении работ станции превратились в современные мини-вокзалы, которые соответствуют стандартам московского транспорта.

И новые, и реконструированные станции оборудованы многоуровневыми безопасными переходами через железнодорожные пути, лифтами, эскалаторами, кассовыми и турникетными залами, а платформы – навесами на всю длину, которые защищают от осадков и ветра. Как следствие, на обновленных станциях МЦД пассажиропоток вырос от 9 до 25%.

Работы на запущенных диаметрах продолжаются. В настоящий момент ведутся работы по реконструкции остановочных пунктов Тимирязевская, Каланчевская, Баковка и Подольск. Также к 2024 году на первых двух маршрутах планируется построить остановочные пункты Петровско-Разумовская, Марьина Роща, Дмитровская, Котляково, Печатники и Щукинская (которая заменит станцию Покровское-Стрешнево), а после 2024 года – Илимская. Каждый новый и реконструированный вокзал будет соответствовать стандартам московского транспорта.



МЦД-3, МЦД-4 и МЦД-5

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

Параллельно с развитием МЦД-1 и МЦД-2 ведется работа над следующими диаметрами. Власти города планируют ввести в эксплуатацию еще три линии: МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" – от Зеленограда до Раменского, МЦД-4 "Киевско-Горьковский" – от Апрелевки до Железнодорожного и МЦД-5 "Ярославско-Павелецкий" – от Пушкина до Домодедова.

Маршруты МЦД-3, МЦД-4 и МЦД-5 в настоящий момент находятся на этапе проектирования. Предполагается, что МЦД-3 запустят в 2022–2023 годах, МЦД-4 – до 2024 года, а МЦД-5 – до 2025 года. Таким образом, все 5 диаметров могут открыться для пассажиров к 2025 году.

На некоторых участках будущих линий работы уже активно ведутся.



на Киевском направлении МЖД уже открыли пригородный вокзал Санино, а также завершили реконструкцию остановочных пунктов Победа и Мичуринец. Также на маршруте будущего МЦД-4 возводят новые главные пути на участке Солнечная – Апрелевка и Москва – Апрелевка, а также ведут строительство двухпутной соединительной линии, на которой разместятся 3 новые станции: Поклонная гора, Тестовская, Кутузовская. Соединительная ветка позволит создать пересадку между Киевским направлением, метро и МЦК;



ведется масштабная реконструкция участка Каланчевская – Курская. Это необходимо сразу для двух диаметров – МЦД-2 "Курско-Рижский" и потенциального МЦД-4 "Киевско-Горьковский": количество путей на участке будет увеличено с двух до четырех, чтобы запустить дополнительные составы, развести потоки поездов разных диаметров;



на будущем МЦД-3 "Ленинградско-Казанский" железнодорожники строят развязку вблизи железнодорожной станции Николаевка, проводят переустройство Митьковской ветки, а также строительство тоннеля на Казанском направлении.

5 линий, 375 километров путей и 182 станции

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В общей сложности проект МЦД – это, организация движения по которым улучшит транспортное обслуживание 6,9 миллиона москвичей и 5,5 миллиона жителей Московской области. Пассажиропоток диаметров составит более 650 миллионов человек в год, за счет чего нагрузка на существующую транспортную инфраструктуру Москвы уменьшится на 10–12%.