Взрыв бомбы произошел в жилом доме в Северной Ирландии

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Взрыв прогремел в жилом доме на севере Белфаста в Северной Ирландии после детонации самодельного устройства. Об этом заявила депутат от партии "Шинн Фейн" Джей Мэджи в соцсети Х.

Правоохранительные органы оцепили район Стэнхоуп-стрит и эвакуировали местных жителей.

"Осуждаю нападение с использованием самодельной бомбы в районе Стэнхоуп-стрит. Это безрассудный и опасный поступок, который поверг местных жителей в шок", – указала депутат.

Она уточнила, что при случившемся пострадавших нет.

Ранее мощный взрыв произошел в торговом комплексе San Antonio в индонезийском городе Сурабая. Он повредил не менее 58 зданий и восемь транспортных средств. В результате пять сотрудников получили ожоги.

