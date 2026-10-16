16 октября, 16:33Происшествия
Взрыв бомбы произошел в жилом доме в Северной Ирландии
Фото: 123RF.com/tartezy
Взрыв прогремел в жилом доме на севере Белфаста в Северной Ирландии после детонации самодельного устройства. Об этом заявила депутат от партии "Шинн Фейн" Джей Мэджи в соцсети Х.
Правоохранительные органы оцепили район Стэнхоуп-стрит и эвакуировали местных жителей.
"Осуждаю нападение с использованием самодельной бомбы в районе Стэнхоуп-стрит. Это безрассудный и опасный поступок, который поверг местных жителей в шок", – указала депутат.
Она уточнила, что при случившемся пострадавших нет.
Ранее мощный взрыв произошел в торговом комплексе San Antonio в индонезийском городе Сурабая. Он повредил не менее 58 зданий и восемь транспортных средств. В результате пять сотрудников получили ожоги.