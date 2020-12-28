Движение поездов между станциями Курская и Дмитровская МЦД-2 изменится в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) объявила об изменениях в движении поездов между станциями Курская и Дмитровская МЦД-2. Об этом сообщает ТАСС.
"Не будет движения поездов между станциями Курская и Дмитровская в обе стороны 4–6, 8–30 января с 13:00 до 15:00 между станциями Курская и Дмитровская МЦД-2 в обе стороны", – объявили в пресс-службе компании-перевозчика.
Кроме того, в ЦППК предупредили, что на прилегающих участках составы проследуют с увеличенными интервалами. Часть поездов будут доступны только на ограниченных участках пути.
Предстоящие ограничения связаны с выполнением инфраструктурных работ на центральном участке МЦД-2. Они необходимы для развития как этого диаметра, так и перспективного МЦД-4 "Киевско-Горьковский", который пройдет через Комсомольскую площадь.
В департаменте транспорта Москвы рассказали, что движение поездов на МЦД в ночь с 31 декабря на 1 января будет организовано по специальному графику. Он размещен в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" и на сайте перевозчика.
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