Движение поездов между станциями Курская и Дмитровская МЦД-2 изменится в январе

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК) объявила об изменениях в движении поездов между станциями Курская и Дмитровская МЦД-2. Об этом сообщает ТАСС.

"Не будет движения поездов между станциями Курская и Дмитровская в обе стороны 4–6, 8–30 января с 13:00 до 15:00 между станциями Курская и Дмитровская МЦД-2 в обе стороны", – объявили в пресс-службе компании-перевозчика.

Кроме того, в ЦППК предупредили, что на прилегающих участках составы проследуют с увеличенными интервалами. Часть поездов будут доступны только на ограниченных участках пути.

Предстоящие ограничения связаны с выполнением инфраструктурных работ на центральном участке МЦД-2. Они необходимы для развития как этого диаметра, так и перспективного МЦД-4 "Киевско-Горьковский", который пройдет через Комсомольскую площадь.

В департаменте транспорта Москвы рассказали, что движение поездов на МЦД в ночь с 31 декабря на 1 января будет организовано по специальному графику. Он размещен в мобильном приложении "Расписание и билеты ЦППК" и на сайте перевозчика.

