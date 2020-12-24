Власти Москвы предоставят РЖД землю под строительство инфраструктуры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Градостроительно-земельная комиссия столицы (ГЗК) приняла решение о предоставлении ОАО "РЖД" трех земельных участков в Центральном административном округе.
"ГЗК, возглавляемая мэром Москвы Сергеем Собяниным, на заседании 24 декабря 2020 года приняла решение о предоставлении ОАО "РЖД" трех земельных участков в ЦАО для строительства и реконструкции объектов железнодорожной инфраструктуры", – рассказали в Москомстройинвесте.
Председатель организации, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова уточнила, что два обозначенных участка предоставлены для реконструкции участка путей Москва-Пассажирская – Курская, в том числе для создания дополнительных главных путей. Площадь территорий составляет 0,25 гектара.
Еще один участок площадью 4,4 гектара находится в межпутевом пространстве Казанского и Митьковского направлений МЖД. Здесь начнутся строительно-монтажные работы по проекту МЦД-3 "Ленинградско-Казанский".
Территории переданы в аренду на 11 месяцев 28 дней.
Ранее Градостроительно-земельная комиссия столицы (ГЗК) приняла решение о реорганизации двух территорий на юге и западе столицы. Одна из них находится в Южном Бутове, вторая – на Никулинской улице.
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