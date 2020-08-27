ГЗК прекратила реализацию инвестпроекта по строительству ФОКа в Братееве

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Градостроительно-земельная комиссия Москвы (ГЗК) решила прекратить реализацию инвестиционного проекта по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Братееве, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Речь идет о проекте, запланированном в Проектируемом проезде № 5431 на юге столицы. Инвестор планировал построить на участке площадью 0,77 гектара физкультурно-оздоровительный комплекс, но к реализации проекта так и не приступил.

Как отметила председатель Москомстройинвеста, ответственный секретарь ГЗК Анастасия Пятова, договор аренды земельного участка будет расторгнут в одностороннем порядке. Соответствующее уведомление направят арендатору.

Ранее стало известно, что на западе столицы планируют построить клинику. Анастасия Пятова добавила, что земельный участок площадью 0,27 гектара предоставляется АО "Клиника К+31".