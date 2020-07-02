Проект по строительству торгового объекта прекратили на улице Гаврикова

16:28
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Власти столицы прекратили инвестиционный проект по строительству торгового объекта в центре города. Он планировался в Красносельском районе, приводит портал Стройкомплекса заявление председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.
Уточняется, что участок под застройку площадью 0,36 гектара расположен по адресу: улица Гаврикова, владение 11, строения 1, 2, 3 и 4.
"Там планировалось возвести торгово-бытовой объект площадью почти 15 тысяч квадратных метров. В рамках конкурсного производства у проекта менялся инвестор, но в итоге объект так и не был построен", – сообщила Пятова.
По словам председателя Москомстройинвеста, договор аренды этого земельного участка истек более года назад. В настоящий момент там находится несколько нежилых зданий.
"Согласно изменениям, в ПЗЗ будет учтена существующая застройка без нового строительства", – добавляет Пятова.
Так, решение о прекращении данного проекта и внесении изменений в правила землепользования и застройки принято на градостроительно-земельной комиссии столицы.
Ранее говорилось, что стихийный рынок ликвидировали в поселке Ватутинки.
"Приняты меры по освобождению участка", – пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. Рынок был в ТиНАО.
Как продолжается работа в строительной сфере в условиях пандемии коронавируса
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: