Проект по строительству торгового объекта прекратили на улице Гаврикова

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Власти столицы прекратили инвестиционный проект по строительству торгового объекта в центре города. Он планировался в Красносельском районе, приводит портал Стройкомплекса заявление председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой.

Уточняется, что участок под застройку площадью 0,36 гектара расположен по адресу: улица Гаврикова, владение 11, строения 1, 2, 3 и 4.

"Там планировалось возвести торгово-бытовой объект площадью почти 15 тысяч квадратных метров. В рамках конкурсного производства у проекта менялся инвестор, но в итоге объект так и не был построен", – сообщила Пятова.

По словам председателя Москомстройинвеста, договор аренды этого земельного участка истек более года назад. В настоящий момент там находится несколько нежилых зданий.

"Согласно изменениям, в ПЗЗ будет учтена существующая застройка без нового строительства", – добавляет Пятова.

Так, решение о прекращении данного проекта и внесении изменений в правила землепользования и застройки принято на градостроительно-земельной комиссии столицы.

Ранее говорилось, что стихийный рынок ликвидировали в поселке Ватутинки.

"Приняты меры по освобождению участка", – пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский. Рынок был в ТиНАО.