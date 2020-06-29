Стихийный рынок ликвидировали в поселке Ватутинки

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Незаконный рынок был ликвидирован в ТиНАО. Об этом передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу Госинспекции по недвижимости столицы.

Там уточнили, что стихийный рынок располагался в районе поселка Ватутинки.

"Установлено, что на территории, предназначенной под строительство городка, самовольно возведены торговые павильоны", – рассказали в пресс-службе.

В ведомстве отметили, что у владельцев павильонов отсутствовали разрешительные документы на возведение построек. В настоящий момент с площадки вывозят строительный мусор.

"Приняты меры по освобождению участка", – пояснил начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Планируется, что данная площадка будет использована для размещения межрегиональной ярмарки.

Ранее в Свиблове ликвидировали незаконную автостоянку. Парковка была развернута на площади в 1,2 тысячи квадратных метров.