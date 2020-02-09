Землю у склада в Тимирязевском районе столицы освободили от самостроя

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Тимирязевском районе привели в порядок территорию рядом со складской базой. Об этом информирует Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу столичной Госинспекции по недвижимости.

Земельный участок у помещений склада освободили от самостроя. Его площадь составляла 60 квадратных метров.

"Незаконно возведенное строение на севере столицы по адресу: Чуксин тупик, вл. 9", – уточнили в ведомстве адрес нелегальной постройки.

Уточняется, что организация, осуществившая застройку, не имела на это соответствующих документов.

Ранее сообщалось о намерении снести самострой в районе Покровском-Стрешневе. Суд признал апарт-комплекс Loft River незаконной постройкой в природоохранной зоне. 140 апартаментов на берегу Сходни были возведены в 2013 году.