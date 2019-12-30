Москвичи более пяти тысяч раз обратились в Госинспекцию по недвижимости

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Жители столицы сделали 5 тысяч 379 обращений в Госинспекцию по недвижимости. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что москвичи сообщали о нарушениях в данной сфере посредством электронной почты, сервиса "Электронная приемная", а также через портал "Наш город".

"Горожане активно участвуют в жизни города и оперативно сигнализируют о появлении первых признаков нарушений земельного законодательства, что позволяет своевременно принимать меры по пресечению возведения самостроя в столице", – говорится в сообщении.

Отмечается, что около 14,2% фактов самовольного строительства помогли выявить именно горожане.

По словам начальника Госинспекции по недвижимости Владислава Овчинского, большинство проблем выявляется в сфере землепользования. В частности, москвичей не устраивает ограничение доступа к земле общего пользования, ограждение придомовых территорий, незаконная установка шлагбаумов, а также нелегальная застройка и захламление территории.

Кроме того, горожане беспокоятся из-за законности организации парковочных площадок и использования нежилых помещений.

Ранее в ТиНАО снесли шинный центр. Здание было незаконно построено, в результате чего пришлось прибегнуть к подобным мерам.