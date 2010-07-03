В зоне Северо-Восточной хорды демонтировали самострой

15:56
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
В районе Отрадное демонтировали объекты самовольного строительства на Сигнальном проезде, владениях 35-37. Земельные участки площадью более 10 тысяч квадратных метров освободили от незаконной застройки.
Ранее эта территория была предоставлена в аренду без права капитального строительства для эксплуатации временной парковки и стоянки специализированной техники. Также ее использовали для складирования хозяйственного инвентаря и запчастей для ремонта техники. Сейчас сроки договоров уже прошли, договоры расторгнуты.
Глава Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский отметил, что арендатор продолжал использовать участки даже после окончания действия договоров. Помимо этого, на территории были обнаружены незаконные постройки (складские строения, ангары, строения автосервиса, мойки и шиномонтажа).
Участок входит в границы Северо-Восточной хорды, отметил заместитель мэра Москвы по экономической политике и имущественно-земельным отношениям Владимир Ефимов.
"Этот отрезок важного объекта транспортной инфраструктуры Северо-Восточной хорды свяжет основные крупные автомобильные магистрали северо-восточной части города – Дмитровское, Алтуфьевское, Открытое, Измайловское и Щелковское шоссе, что позволит распределить автомобильные потоки и снизить транспортную нагрузку на центр, Третье транспортное кольцо и МКАД", – сказал Ефимов.
Сейчас на участке ведутся подготовительные работы. Территория очищена от самостроя, осуществляется вывоз строительного мусора. Рабочие начали прокладывать инженерные сети и устройство свайного поля.
"Большая Москва": Северо-Восточная хорда
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