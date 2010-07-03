Москвичам предложили оценить проект строительства хорд

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
В проекте "Активный гражданин" открылось голосование, в котором москвичам предстоит оценить проект строительства хордовых магистралей. Об этом говорится на портале мэра и правительства Москвы.
Участникам проекта нужно будет ответить на пять вопросов. Сначала горожане выскажут свое мнение по поводу строительства хорд. Во втором вопросе нужно будет указать, каким видом транспорта они пользуются. Далее нужно будет ответить на вопрос о планах, планируют ли москвичи пользоваться новыми магистралями во время поездок на личном автомобиле, такси или общественном транспорте. В четвертом пункте нужно продолжить фразу "В результате строительства хордовых магистралей транспортная ситуация…" одним из предложенных вариантов ответа: "Значительно улучшится", "Улучшится, но радикальных изменений не произойдет", "Не изменится", – или выбрать "Затрудняюсь ответить".
В последнем пункте нужно будет ответить на вопрос о том, часто ли горожане бывают в районах прохождения новой линии.
Новые хордовые магистрали – Северо-Западная, Северо-Восточная, Юго-Восточная и Южная рокады – свяжут районы города и разгрузят Третье транспортное кольцо, МКАД и вылетные магистрали.
Ранее сообщалось, что работы по возведению Северо-Западной хорды планируют завершить до конца 2019 года. Уже введены в эксплуатацию шесть участков из восьми, а также возведены девять тоннелей, 19 эстакад и четыре моста общей протяженностью более восьми километров.
Хорда пройдет от Сколковского до Ярославского шоссе и свяжет Западный, Северо-Западный, Северный и Северо-Восточный округа Москвы. Она улучшит транспортное сообщение этих территорий и разгрузит центральную часть города. Кроме того, снизится нагрузка на ТТК, МКАД, Садовое кольцо, Ленинградское и Волоколамское шоссе.
20 миллиардов рублей может сэкономить город, если каждый его житель будет проводить в дороге всего на минуту меньше. Такую цифру назвал журналистам заместитель мэра Марат Хуснуллин. Создание качественной транспортной инфраструктуры сейчас в приоритете градостроительной политики. В Москве утверждена программа строительства метро до 2025 года, ежегодно в столице строится не менее 100 километров дорог, а также 20-30 тоннелей, эстакад и дорожных развязок. Помимо транспорта, доступней должно стать и жилье, чтобы москвичи могли жить неподалеку от работы.
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