Шинный центр оказался снесен в ТиНАО

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявила нарушение земельного законодательства в поселении Щаповское вблизи поселка Курилово. Известно, что незаконно построенное здание шинного центра было снесено. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу Госинспекции.

"Построенное вдоль Калужского шоссе без разрешительной документации строение шинного центра, где предоставлялись услуги по ремонту колес и осуществлялась торговая деятельность, демонтировано", – сообщил начальник ведомства Владислав Овчинский.

Отмечается, что площадь незаконного объекта составляла порядка 560 квадратных метров. Здание было построено без разрешения, а также не введено в эксплуатацию.

"Несмотря на то, что земельный участок предоставлен под строительство, возведение на нем объекта без получения разрешительной документации свидетельствуют о том, что постройка является самовольной", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее стало известно о создании в России единого реестра самовольных строений. Документ заработает с начала 2020 года.