Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

03:14

Шинный центр оказался снесен в ТиНАО

город строительство

Фото: Москва 24/Александр Авилов

Государственная инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы выявила нарушение земельного законодательства в поселении Щаповское вблизи поселка Курилово. Известно, что незаконно построенное здание шинного центра было снесено. Об этом передает Агентство "Москва", ссылаясь на пресс-службу Госинспекции.

"Построенное вдоль Калужского шоссе без разрешительной документации строение шинного центра, где предоставлялись услуги по ремонту колес и осуществлялась торговая деятельность, демонтировано", – сообщил начальник ведомства Владислав Овчинский.

Отмечается, что площадь незаконного объекта составляла порядка 560 квадратных метров. Здание было построено без разрешения, а также не введено в эксплуатацию.

"Несмотря на то, что земельный участок предоставлен под строительство, возведение на нем объекта без получения разрешительной документации свидетельствуют о том, что постройка является самовольной", – резюмировали в пресс-службе.

Ранее стало известно о создании в России единого реестра самовольных строений. Документ заработает с начала 2020 года.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика