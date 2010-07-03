Единый реестр самовольных строений заработает с начала 2020 года

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Единый реестр самостроев начнет работать с 1 января будущего года. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на главу Всероссийского центра национальной строительной политики Александра Моора.

"Мы реестр уже формируем, начинаем его наполнять. До 31 декабря он будет работать в тестовом режиме, мы будем отрабатывать нюансы, потому что он создается с нуля. А с 1 января 2020 года уже он официально будет открыт в доступе для всех", – подтверждает Моор.

Отмечается, что Сочи станет первым городом, где пройдут совещания по вопросам данной проблематики.

"Мы вынесли несколько регионов, которые нам нужно обсудить. У нас есть Крым, Ростов, другие регионы, но мы начинаем, все-таки с Сочи, потому что там самая большая проблема", – резюмировал Моор.

Ранее сообщалось, что на базе подведомственной Минстрою РФ организации "РосКапСтрой" было решено сформировать единый реестр всех самовольных строений. При этом регионы самостоятельно смогут включать объекты самовольного строительства в список. Далее на основании этих данных будет решаться проблема самостроев.