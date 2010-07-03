Единый реестр самовольных строений создадут в России

Фото: Москва 24/Александр Авилов

В России появится единый реестр самостроев. Сообщается, что он будет основан на базе подведомственной Минстрою РФ организации "РосКапСтрой". Об этом передает ТАСС.

"В ходе обсуждения было принято решение сформировать единый реестр всех самовольных строений на базе ФАУ "РосКапСтрой". Для этого сейчас разрабатывается специальный раздел на сайте организации, в котором в дальнейшем будет формироваться единый федеральный список объектов по всем регионам России", – проинформировали в релизе.

Отмечается, что решение о создании реестра было принято на рабочей встрече директора организации Юлии Максимовой и главы Всероссийского центра национальной строительной политики Александра Моора.

По задумке авторов, власти регионов смогут самостоятельно добавлять объекты самовольного строительства в единый реестр. На основании этих данных и будут приниматься решения по проблеме самостроев.

Ранее выявлять самострои новым способом начали в Москве. Подход предусматривает использование пространственного анализа территории.