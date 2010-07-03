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03:25

Самострои в Москве начали выявлять при помощи коптеров

город строительство

03:25

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Фото: портал мэра и правительства Москвы

Госинспекция по недвижимости внедряет в столице цифровые методы обнаружения самостроя. Новый подход предусматривает использование пространственного анализа территории.

Он основан на аэрофотосъемке, а также данных беспилотников. Ожидается, что это упростит контроль за соблюдением законодательства на удаленных территориях.

Так, коптер может за одну смену обследовать территорию площадью до 500 тысяч квадратных метров, тогда как человеку для выполнения такого объема работ потребуется неделя.

В частности, за год при помощи квадрокоптеров было выявлено 480 незаконных построек и 42 нарушения землепользования, передает портал мэра и правительства города.

Ранее ход работ по строительству парка развлечений "Остров мечты" в Нагатинской пойме сняли с квадрокоптера.

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город строительство

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