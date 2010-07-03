Место жесткой посадки А321 сняли с коптера

Появилось видео с коптера с аварийной посадки Airbus А321

Место аварийной посадки лайнера Airbus A321 в Московской области сняли с коптера, передает Москва 24.

Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из аэропорта Жуковский в Симферополь рейсом U6178, совершил аварийную посадку в кукурузном поле около деревни Рыбаки из-за попавшей в двигатели стаи птиц. Как сообщают очевидцы, пилот посадил судно на брюхо, шасси при посадке были убраны.

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 7



На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 23 человека, в том числе несколько детей. С пассажирами, которые были доставлены в больницы, работают психологи. Они находятся в легком состоянии шока, у некоторых есть небольшие ушибы, ссадины и незначительные повреждения. На борту также находилась беременная женщина, ее осмотрел гинеколог – ни девушке, ни ребенку сейчас ничто не угрожает. Другую пассажирку с ушибом позвоночника пока оставили в больнице.

Информацию о пассажирах рейса можно получить по телефону горячей линии: 8-498-505-41-70.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация сформировала специальную комиссию для выяснения обстоятельств произошедшего. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку инцидента. Экипаж судна на время проверки отстранили от работы.