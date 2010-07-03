Место жесткой посадки А321 сняли с коптера

12:38
12:38
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Появилось видео с коптера с аварийной посадки Airbus А321
Место аварийной посадки лайнера Airbus A321 в Московской области сняли с коптера, передает Москва 24.
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", следовавший из аэропорта Жуковский в Симферополь рейсом U6178, совершил аварийную посадку в кукурузном поле около деревни Рыбаки из-за попавшей в двигатели стаи птиц. Как сообщают очевидцы, пилот посадил судно на брюхо, шасси при посадке были убраны.
На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Пострадали 23 человека, в том числе несколько детей. С пассажирами, которые были доставлены в больницы, работают психологи. Они находятся в легком состоянии шока, у некоторых есть небольшие ушибы, ссадины и незначительные повреждения. На борту также находилась беременная женщина, ее осмотрел гинеколог – ни девушке, ни ребенку сейчас ничто не угрожает. Другую пассажирку с ушибом позвоночника пока оставили в больнице.
Информацию о пассажирах рейса можно получить по телефону горячей линии: 8-498-505-41-70.
Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Росавиация сформировала специальную комиссию для выяснения обстоятельств произошедшего. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку инцидента. Экипаж судна на время проверки отстранили от работы.
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
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