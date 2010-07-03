Опубликовано видео с места аварийной посадки Airbus А321



Следственный комитет выложил на своем YouTube-канале видео с места аварийной посадки Airbus А321 в Московской области.

В ведомстве напомнили, что по факту ЧП возбуждено уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. В настоящий момент на месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Инцидент произошел утром 15 августа – воздушное судно авиакомпании "Уральские авиалинии" вылетело из аэропорта Жуковский рейсом U6178 Москва – Симферополь. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. После попадания в двигатели стаи птиц лайнер совершил жесткую посадку на кукурузном поле.

Военные Индии во время ракетного испытания уничтожили космический спутник, который находился на низкой околоземной орбите, объявил в обращении к нации премьер-министр страны Нарендра Моди. 1 из 7



Пострадали 23 человека, в том числе несколько детей. Госпитализация потребовалась только 69-летней женщине, остальным оказали амбулаторную помощь. МЧС открыло горячую линию – информацию о пассажирах рейса можно получить по телефону: 8-498-505-41-70.

Росавиация сформировала специальную комиссию для выяснения обстоятельств произошедшего. Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку инцидента. Экипаж судна на время проверки отстранен от работы.

