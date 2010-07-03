"ЧП со стаями птиц бывают раз в 50 лет". Эксперты – о посадке A321

09:51
09:51
Поделиться в социальных сетях:
Фото: соцсети
В авиакомпании "Уральские авиалинии" заявили, что причиной ЧП с самолетом А321 стало попадание птиц в двигатели лайнера. Глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов, в свою очередь, уверен, что пилоты в такой ситуации действовали правильно.
"Они сработали четко, по инструкции, именно так каких учили. Перед аварийной посадкой заглушили двигатели, как положено", – подчеркнул он.
Скуратов добавил, что такие инциденты происходят очень редко, "может раз в 50 лет". Руководитель авиакомпании поблагодарил бортпроводников за хорошую организацию эвакуации.
В свою очередь, бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов также считает, что экипаж в данном случае грамотно принял решение, передает телеканал Москва 24.
"Ситуация была очень опасная, потому что здесь непредсказуемое действие авиатехники, при отказе двигателя с возгоранием, пожар распространяются очень быстро. И я думаю, что экипаж очень грамотно принял решение, согласно всем авиационным законам", – сказал Романов.
Он пояснил, что при попадании в двигатель птицы у самолета сразу же отказывает техника и появляется огромный риск возникновения пожара. Эксперт добавил, что для авиакомпаний такие инциденты приносят огромные убытки.
Романов уточнил, на территории аэропорта присутствуют различные отпугиватели птиц, однако, по его словам, в некоторых случаях происходит обратный эффект.
Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва – Симферополь, совершил аварийную посадку в Подмосковье. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Всех их эвакуировали. Пострадали 23 человека, в том числе несколько детей.
На месте для оказания помощи пострадавшим дежурят около 20 бригад скорой помощи, четыре бригады Центра медицины катастроф и два вертолета. В аэропорту Жуковский подготовлено специальное помещение, где пассажирам лайнера будет оказана психологическая помощь.
После ЧП сформирована специальная комиссия из представителей Росавиации для выяснения обстоятельств произошедшего. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.
Специалист по безопасности полетов прокомментировал инцидент с Airbus А321
Сюжет: Жесткая посадка A321 в Подмосковье
Поделиться в социальных сетях:
Выборы в Мосгордуму 2019 / ДОКУМЕНТЫ Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: