"ЧП со стаями птиц бывают раз в 50 лет". Эксперты – о посадке A321

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В авиакомпании "Уральские авиалинии" заявили, что причиной ЧП с самолетом А321 стало попадание птиц в двигатели лайнера. Глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов, в свою очередь, уверен, что пилоты в такой ситуации действовали правильно.

"Они сработали четко, по инструкции, именно так каких учили. Перед аварийной посадкой заглушили двигатели, как положено", – подчеркнул он.

Скуратов добавил, что такие инциденты происходят очень редко, "может раз в 50 лет". Руководитель авиакомпании поблагодарил бортпроводников за хорошую организацию эвакуации.

В свою очередь, бывший командир воздушного судна, специалист по безопасности полетов Александр Романов также считает, что экипаж в данном случае грамотно принял решение, передает телеканал Москва 24.

"Ситуация была очень опасная, потому что здесь непредсказуемое действие авиатехники, при отказе двигателя с возгоранием, пожар распространяются очень быстро. И я думаю, что экипаж очень грамотно принял решение, согласно всем авиационным законам", – сказал Романов.

Он пояснил, что при попадании в двигатель птицы у самолета сразу же отказывает техника и появляется огромный риск возникновения пожара. Эксперт добавил, что для авиакомпаний такие инциденты приносят огромные убытки.

Романов уточнил, на территории аэропорта присутствуют различные отпугиватели птиц, однако, по его словам, в некоторых случаях происходит обратный эффект.



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Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва – Симферополь, совершил аварийную посадку в Подмосковье. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Всех их эвакуировали. Пострадали 23 человека, в том числе несколько детей.

На месте для оказания помощи пострадавшим дежурят около 20 бригад скорой помощи, четыре бригады Центра медицины катастроф и два вертолета. В аэропорту Жуковский подготовлено специальное помещение, где пассажирам лайнера будет оказана психологическая помощь.

После ЧП сформирована специальная комиссия из представителей Росавиации для выяснения обстоятельств произошедшего. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

