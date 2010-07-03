"Запахло гарью". Очевидец – о жесткой посадке лайнера в Подмосковье

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Очевидец рассказал об аварийной посадке самолета А321 в Подмосковье. По его словам, на первых секундах самолет начало сильно трясти, после чего загорелись лампы, а дальше самолет совершил экстренную посадку,

"Мы взлетали с Жуковского и примерно через секунд пять нас начало трясти. После чего начали мигать лампы с правой стороны самолета и запахло гарью. Дальше самолет приземлился, все выбежали", – рассказал он.

Пассажирский самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва – Симферополь, совершил аварийную посадку в Подмосковье. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Всех их эвакуировали.

На месте для оказания помощи пострадавшим дежурят около 20 бригад скорой помощи, четыре бригады Центра медицины катастроф и два вертолета. На место происшествия выехали следовали-криминалисты. В аэропорту Жуковский подготовлено специальное помещение, где пассажирам лайнера будет оказана психологическая помощь.

В авиакомпании пояснили, что причиной ЧП стало попадание птиц в двигатели лайнера. По сведениям регионального ГУ МЧС РФ, пострадали 10 человек, в том числе несколько детей.

После ЧП сформирована специальная комиссия из представителей Росавиации для выяснения обстоятельств произошедшего. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

