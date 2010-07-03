Самолет А321 садился в поле без шасси – Куйвашев

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Лайнер А321 "Уральских авиалиний" садился в Подмосковье с убранными шасси, написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.

"Некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, так как самолет садился без шасси", – сообщил Куйвашев.

По словам губернатора, экипаж самолета проявил мастерство и выдержку.

"Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна – екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои", – добавил он.

Самолет приземлился вблизи деревни Рыбаки в 3-5 километрах от взлетно-посадочной полосы. На борту лайнера "Уральских авиалиний", направлявшегося в Симферополь, находились 234 человека.

В результате экстренной посадки пострадали десять человек.

Гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов рассказал, что после попадания птиц отключились оба двигателя самолета.

В свою очередь, в МЧС заявили, что помощь при ликвидации последствий аварийной посадки не потребовалась. На месте работают 20 бригад скорой помощи и два вертолета. Всем пассажирам медицинская помощь оказывается на месте.

На место происшествия выехали следовали-криминалисты. По факту ЧП Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.