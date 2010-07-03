Самолет А321 садился в поле без шасси – Куйвашев

07:55
07:55
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Фото: телеграм-канал 112
Лайнер А321 "Уральских авиалиний" садился в Подмосковье с убранными шасси, написал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в Instagram.
"Некоторые пассажиры получили легкие травмы конечностей, так как самолет садился без шасси", – сообщил Куйвашев.
По словам губернатора, экипаж самолета проявил мастерство и выдержку.
"Экипаж уральской авиакомпании проявил фантастическое мастерство и выдержку. Командир воздушного судна – екатеринбуржец Дамир Юсупов. Он и его команда спасли 233 жизни. Герои", – добавил он.
Самолет приземлился вблизи деревни Рыбаки в 3-5 километрах от взлетно-посадочной полосы. На борту лайнера "Уральских авиалиний", направлявшегося в Симферополь, находились 234 человека.
В результате экстренной посадки пострадали десять человек.
Гендиректор авиаперевозчика Сергей Скуратов рассказал, что после попадания птиц отключились оба двигателя самолета.
В свою очередь, в МЧС заявили, что помощь при ликвидации последствий аварийной посадки не потребовалась. На месте работают 20 бригад скорой помощи и два вертолета. Всем пассажирам медицинская помощь оказывается на месте.
На место происшествия выехали следовали-криминалисты. По факту ЧП Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.
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