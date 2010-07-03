Лайнер c поврежденным стеклом кабины пилотов приземлился во Владивостоке

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SSJ-100 с поврежденным стеклом в кабине пилотов совершил посадку в международном аэропорту Владивостока.

"Самолет выполнял регулярный рейс из Кореи, командир сообщил о растрескивании лобового стекла в кабине пилотов. Было принято решение не прерывать полет и совершить посадку в запланированном аэропорту "Кневичи" (Владивосток)", – цитирует "Интерфакс" источник в авиационных кругах.

На борту находились 70 пассажиров и семь членов экипажа. Никто не пострадал.

Специалисты осмотрели воздушное судно. Запасное стекло ближайшим рейсом доставит авиакомпания "Якутия".

В минувший четверг самолет МЧС Ил-76, у которого во время полета сработал датчик неисправности гидравлической системы, совершил посадку в Жуковском после двухчасовой выработки топлива. На борту находились 13 человек. Пострадавших нет.

Еще один резонансный инцидент произошел ночью в пятницу в столичном аэропорт Шереметьево. Рейс №4477 по маршруту Москва – Ереван должен был вылететь в 00:45. Однако во время разбега по взлетно-посадочной полосе (ВПП) в салоне возникло задымление, после чего командир судна прервал взлет, а пассажиры были эвакуированы. На борту находились 178 пассажиров и 12 членов экипажа. Травмы получили восемь человек.

