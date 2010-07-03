Ил-76 после выработки топлива приземлился в Жуковском

Самолет МЧС Ил-76, у которого утром в среду, 17 июля, во время полета сработал датчик неисправности гидравлической системы, совершил посадку в Жуковском после двухчасовой выработки топлива.

"Самолет в 10:12 по московскому времени совершил посадку в аэропорту Жуковского. Она прошла в штатном режиме. Пострадавших нет", – цитирует ТАСС источник в воздушной гавани.

По информации телеканала Москва 24, на борту находились 13 человек. По словам экспертов, выработка топлива – это стандартная процедура при данных обстоятельствах.

После проверки Ил-76 отправится по запланированному маршруту в Иркутскую область.

