В МЧС уточнили число пострадавших при экстренной посадке Airbus А-321

07:46 (обновлено 15.08.2019 08:28)
07:46
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Фото: телеграм-канал Baza
В результате экстренной посадки А-321, выполнявшего рейс Москва – Симферополь, пострадали десять человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный главк МЧС РФ.
"Число пострадавших увеличилось до 10 человек, трое дети. Доставляются в Раменскую ЦРБ", – сказали в главке. Уточняется, что у пострадавших диагностированы различные ссадины и ушибы.
Как сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС, на месте происшествия сейчас работают два вертолета и семь машин скорой помощи. К месту аварийной посадки приехали 8 автобусов для эвакуации пассажиров в аэропорт Жуковский.
В авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщили, что самолет совершил вынужденную посадку из-за попадания в двигатели лайнера птиц. На место происшествия выехали следовали-криминалисты. Сформирована специальная комиссия из представителей Росавиации для выяснения обстоятельств произошедшего. По факту ЧП Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.
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