В МЧС уточнили число пострадавших при экстренной посадке Airbus А-321

Фото: телеграм-канал Baza

В результате экстренной посадки А-321, выполнявшего рейс Москва – Симферополь, пострадали десять человек. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на региональный главк МЧС РФ.

"Число пострадавших увеличилось до 10 человек, трое дети. Доставляются в Раменскую ЦРБ", – сказали в главке. Уточняется, что у пострадавших диагностированы различные ссадины и ушибы.

Как сообщили РИА Новости в главном управлении МЧС, на месте происшествия сейчас работают два вертолета и семь машин скорой помощи. К месту аварийной посадки приехали 8 автобусов для эвакуации пассажиров в аэропорт Жуковский.



Видео: телеграм-канал Baza

Воздушное судно А-321 авиакомпании "Уральские авиалинии" выполняло рейс по маршруту Москва – Симферополь. Экстренную посадку самолет произвел на кукурузном поле между ближним и дальним маяком системы посадки аэродрома. По предварительным данным, на борту самолета находились 226 пассажиров и семь членов экипажа.

В авиакомпании "Уральские авиалинии" сообщили, что самолет совершил вынужденную посадку из-за попадания в двигатели лайнера птиц. На место происшествия выехали следовали-криминалисты. Сформирована специальная комиссия из представителей Росавиации для выяснения обстоятельств произошедшего. По факту ЧП Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку.

