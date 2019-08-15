Airbus А-321 совершил аварийную посадку в Подмосковье

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Пассажирский А-321, выполнявший рейс Москва – Симферополь, совершил аварийную посадку в подмосковном аэропорту Жуковский. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ.

"У Airbus A-321 при взлете загорелся двигатель, он совершил экстренную посадку, выкатился за пределы ВПП. Все пассажиры выведены из самолета", – сказали в пресс-службе.

По неуточненным данным, в результате инцидента пострадали несколько человек. У них зафиксированы ушибы и легкие травмы, которые были получены при эвакуации из лайнера. Информированный источник сообщил агентству, что сейчас их осматривают медики, госпитализация не требуется.

Одной из версий отключения двигателей у самолета называют попадание в них птиц. На место происшествия выехали следовали-криминалисты. По факту ЧП Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку, передает Агентство "Москва".



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В июле самолет МЧС Ил-76 совершил жесткую посадку в Жуковском после двухчасовой выработки топлива. На борту находились 13 человек. В результате никто не пострадал. По словам экспертов, выработка топлива – это стандартная процедура при данных обстоятельствах.

