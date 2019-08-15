Возбуждено дело после аварийной посадки самолета А321

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Уголовное дело возбудили после аварийной посадки самолета А321 в Подмосковье, передает "Интерфакс".

Дело завели по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта").

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа, организован комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств и причин случившегося.

В авиакомпании ранее пояснили, что причиной ЧП стало попадание птиц в двигатели лайнера.

Глава "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов, в свою очередь, уверен, что пилоты в такой ситуации действовали правильно.

"Они сработали четко, по инструкции, именно так каких учили. Перед аварийной посадкой заглушили двигатели, как положено", – подчеркнул он.

По словам Скуратова, такие инциденты со стаями птиц – это экстраординарный случай.

"Такое бывает крайне редко, может раз в 50 лет. И птицы были такие крупные – чайки или вороны. Хорошо, что экипаж действовал правильно", – отметил он. Руководитель авиакомпании поблагодарил бортпроводников за хорошую организацию эвакуации.

"Особенно большое спасибо бортпроводникам, нашим девочкам. Не растерялись и хорошо организовали эвакуацию", – отметил Скуратов.

Видео: телеграм-канал Baza

На месте для оказания помощи пострадавшим дежурят около 20 бригад скорой помощи, четыре бригады Центра медицины катастроф и два вертолета, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на Минздрав Московской области.

"К врачам обращаются люди с ушибами и ссадинами, им помощь оказывается на месте, кого необходимо – госпитализируют", – уточнили в пресс-службе.

Точное количество госпитализированных в Минздраве региона назвать затруднились, так как информация постоянно меняется. Однако там добавили, что все больницы готовы принять пострадавших.

Пассажирский самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Жуковский – Симферополь, совершил жесткую посадку в Подмосковье. На борту находились 226 пассажиров, из них шестеро детей. Всех их эвакуировали. По данным регионального ГУ МЧС РФ, пострадали 10 человек, в том числе трое детей.