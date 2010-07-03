В Жуковском окажут психологическую помощь пассажирам лайнера А321

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В аэропорту Жуковский подготовлено помещение для работы с пассажирами аварийно севшего самолета А321. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

"Аэропорт Жуковский работает в штатном режиме, авиапроисшествие на его работу не повлияло. Пассажиры рейса Москва – Симферополь уже едут в автобусах в аэропорт. В авиагавани подготовили помещение, где с пассажирами будут работать психологи", – сообщили в пресс-службе аэропорта.

Пассажирский самолет Airbus А321 авиакомпании "Уральские авиалинии", выполнявший рейс Москва – Симферополь, совершил аварийную посадку в Подмосковье. На борту находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. Всех их эвакуировали.

На месте для оказания помощи пострадавшим дежурят около 20 бригад скорой помощи, четыре бригады Центра медицины катастроф и два вертолета. На место происшествия выехали следовали-криминалисты

В авиакомпании пояснили, что причиной ЧП стало попадание птиц в двигатели лайнера. По сведениям регионального ГУ МЧС РФ, пострадали 10 человек, в том числе несколько детей.

После ЧП сформирована специальная комиссия из представителей Росавиации для выяснения обстоятельств произошедшего. Московская межрегиональная транспортная прокуратура организовала проверку. Возбуждено уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов.

