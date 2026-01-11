Форма поиска по сайту

11 января, 15:18

Мэр Москвы

Собянин поблагодарил городские службы за усиленную работу в новогодние дни

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Сергей Собянин в своем канале в MAX поблагодарил городские службы за работу в новогодние дни, отметив, что праздники прошли в штатном режиме.

По его словам, сотрудники коммунальных служб обеспечили стабильную работу ТЭЦ и котельных, тепловых электрических и газовых сетей, систем водоснабжения и водоотведения, газораспределительных пунктов и электрических центров питания.

На круглосуточном дежурстве находились почти 1,5 тысячи работников пожарно-спасательных подразделений и аварийно-восстановительных бригад. В ночь с 6 на 7 января пожарные, спасатели и добровольцы дежурили возле храмов и церквей.

Ранее Собянин рассказал, что более 600 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства Москвы содержат дворы и дороги, подают в дома свет, газ, воду и тепло в новогодние праздники.

В единую диспетчерскую службу поступают сведения о состоянии жизненно важных систем города из 50 разных источников. За наружным освещением и архитектурно-художественной подсветкой следит Центр управления сетями АО "ОЭК".

Столичные системы жизнеобеспечения в новогоднюю ночь работали штатно

