Собянин: 600 тыс работников горхозяйства заботятся о Москве в новогодние дни

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 600 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства Москвы содержат дворы и дороги, подают в дома свет, газ, воду и тепло в новогодние праздники. Об этом рассказал Сергей Собянин в своем канале в MAX.

"За работой системы жизнеобеспечения Москвы постоянно следят сотрудники уникального Центра управления КГХ. Это мозг городского хозяйства, который обеспечивает взаимодействие всех коммунальных предприятий. Там же работает Служба 112", – написал он.

В единую диспетчерскую службу поступают сведения о состоянии жизненно важных систем города из 50 разных источников. За наружным освещением и архитектурно-художественной подсветкой следит Центр управления сетями АО "ОЭК". При этом диспетчеры "Россети Московский регион" круглосуточно мониторят работу свыше 100 высоковольтных подстанций Москвы.

Центральное диспетчерское управление ПАО "МОЭК" проводит работу с тепловой сетью, протяженность которой составляет около 19 тысяч километров. Как подчеркнул Собянин, цифровая диспетчерская столичных газовиков является полноценным ситуационным центром. Она позволяет управлять всем газовым комплексом города в режиме реального времени.

Кроме того, автоматизированная система диспетчерского контроля и управления "Мосводоканала" следит за более чем 600 технологическими объектами, а единый ситуационно-мониторинговый центр ГБУ "Автомобильные дороги" мониторит объекты дорожного хозяйства и уборочную технику. Вместе с тем он координирует работу аварийно-спасательного формирования.

Городские службы Москвы работают в усиленном режиме до 11 января. В рамках этого установлен особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Также особое внимание уделено уборке дорог, пешеходных зон, дворовых территорий и общественных пространств.

