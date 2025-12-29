Форма поиска по сайту

29 декабря, 09:40

Город

Городские службы Москвы перейдут в усиленный режим работы в праздники

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Городские службы Москвы будут работать в усиленном режиме с 31 декабря по 11 января, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Вице-мэр отметил, что предусмотрено круглосуточное дежурство ответственных лиц, оперативного и ремонтного персонала. Будут приняты все меры, чтобы обеспечить бесперебойное функционирование систем жизнеобеспечения города.

Помимо этого, установят особый контроль соблюдения мер противопожарной безопасности на объектах жилого и нежилого фонда. Пожарно-спасательные подразделения, аварийно-восстановительные бригады, инженерные компании и префектуры административных округов приведут в состояние повышенной готовности.

Бирюков добавил, что будет усилен контроль соблюдения мер противопожарной безопасности и антитеррористической защищенности инженерно-коммунальной, топливно-энергетической инфраструктуры, а также работы электросетевых объектов.

"По всем системам ресурсообеспечения в Москве имеется необходимый резерв мощности, что позволяет надежно и бесперебойно обеспечивать потребителей", – указал заммэра.

Уборке дорог, пешеходных зон, дворовых территорий и общественных пространств в новогодние праздники уделят особое внимание. Для данной работы будет задействовано необходимое количество коммунальной техники и бригад ручной уборки.

Ранее Сергей Собянин напомнил о горячих линиях городских служб, которыми жители и гости Москвы могут воспользоваться для обращения в новогодние праздники. Ответить на интересующие граждан вопросы операторы и голосовые помощники смогут в любое время суток.

На портале mos.ru доступно свыше 465 услуг и сервисов. Также для горожан доступны мобильные приложения "Госуслуги Москвы" и "Моя Москва".

