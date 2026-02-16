Форма поиска по сайту

16 февраля, 16:37

Политика

Дмитриев "похвалил" Каллас за цитирование комиксов Marvel

Фото: ТАСС/Сергей Булкин

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев с иронией похвалил главу евродипломатии Каю Каллас за цитирование комиксов Marvel. Об этом российский политик написал на своей странице в соцсети X.

Каллас обратилась ко вселенной Marvel во время панельной дискуссии на Мюнхенской конференции по безопасности. В ходе выступления она произнесла фразу: "Европейцы, общий сбор!" Таким образом она перефразировала цитату персонажа комиксов капитана Америки: "Мстители, общий сбор!"

Позже политик вновь сравнила европейцев с супергероями, заявив, что ими становятся в результате выбранного пути, а не благодаря полученным силам.

Глава РФПИ в ответ это напомнил, что Каллас обещала к концу своего срока стать умнее и начать читать книги.

"Она сообщает о хорошем прогрессе – она уже начала читать комиксы Marvel и цитирует их. Так держать, Кая!" – отметил Дмитриев.

Ранее СМИ писали, что Каллас была вынуждена отменить неформальную встречу глав МИД Евросоюза, запланированную на вечер после Мюнхенской конференции. Собрание сорвалось из-за того, что большая часть министров покинула конференцию сразу после ее завершения. Один из источников подтвердил, что причиной отмены мероприятия стали не разногласия между министрами, а несовпадение их графиков.

