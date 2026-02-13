Politico: встреча лидеров ЕС, куда не позвали 8 стран, закончилась провалом

Фото: depositphotos/paulgrecaud

Неформальная встреча лидеров Евросоюза, на которую не пригласили представителей 8 стран-членов, обернулась провалом, так как двое из трех инициаторов опоздали. В связи с этим присутствующие не смогли обсудить никакие вопросы, сообщает газета Politico со ссылкой на трех дипломатов ЕС.

Согласно данным испанской радиостанции Onda Cero, Испания выразила недовольство Германии, Италии и Бельгии за организацию этого мероприятия без ее участия и в отсутствие еще 7 членов объединения.

Инициаторами выступили канцлер ФРГ Фридрих Мерц, премьер-министр Италии Джорджа Мелони и бельгийский премьер Барт де Вевер. Они планировали согласовать позиции по экономической повестке перед неформальным саммитом ЕС в замке Альден-Бизен в Бельгии.

Вместе с тем источники утверждают, что представители неприглашенных стран боялись, что на мероприятии могли быть приняты поспешные решения.

"Из 19 лидеров выступить смогли лишь немногие. По словам еще одного дипломата ЕС, Мелони, пригласившая других лидеров, приехала "под самый конец" (встречи. – Прим. ред.). На вопрос о том, что обсуждалось, дипломат бесстрастно заявил: "Ничего", – уточняет газета.

Также известно, что, помимо премьера Италии, в числе опоздавших оказались Мерц и глава Франции Эммануэль Макрон. Председатель Евросовета Антониу Кошта начал встречу, не дожидаясь их прибытия.

Ранее стало известно о конфликте между председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас. По данным СМИ, последняя в частном порядке жалуется, что фон дер Ляйен является диктатором, однако "мало что может с этим поделать".

Более того, подчеркивается, что отношения председателя ЕК с предыдущим главой евродипломатии Жозепом Боррелем "были очень плохими", а с его преемницей Каллас ситуация якобы "еще хуже". В связи с этим журналисты предупреждают, что такие разногласия в руководстве Европы могут привести к краху в Евросоюзе.