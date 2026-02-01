Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Конфликт, происходящий между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас, рискует приблизить окончательный распад Евросоюза. Об этом говорится в статье издания Strategic Culture.

Автор статьи отмечает, что причиной подобной несогласованности в Европе является полная некомпетентность ее руководства. Своим конфликтом фон дер Ляйен и Каллас поместили ЕС в международную изоляцию и испортили отношения с партнерами.

"Евросоюз, следуя примеру Америки, создает бесчисленное количество врагов, чтобы скрыть свою некомпетентность на мировой арене. Сейчас практически все являются врагами", – говорится в статье.

Ранее СМИ выяснили, что Каллас в частном порядке жалуется, что фон дер Ляйен является диктатором, однако "мало что может с этим поделать". Отношения председателя ЕК с предыдущим главой евродипломатии Жозепом Боррелем "были очень плохими", а с его преемницей Каллас ситуация якобы "еще хуже".

В частности, позиции Каллас в структурах Евросоюза (ЕС) "слабее", чем у ее предшественника. Также ЕК активно прорабатываются планы по сокращению численности Европейской службы внешних действий.