Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 февраля, 05:19

Политика
Главная / Новости /

SC: конфликт Каллас и фон дер Ляйен приведет к краху Евросоюза

СМИ предрекли крах Евросоюза из-за конфликта Каллас и фон дер Ляйен

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Конфликт, происходящий между главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и главой евродипломатии Каей Каллас, рискует приблизить окончательный распад Евросоюза. Об этом говорится в статье издания Strategic Culture.

Автор статьи отмечает, что причиной подобной несогласованности в Европе является полная некомпетентность ее руководства. Своим конфликтом фон дер Ляйен и Каллас поместили ЕС в международную изоляцию и испортили отношения с партнерами.

"Евросоюз, следуя примеру Америки, создает бесчисленное количество врагов, чтобы скрыть свою некомпетентность на мировой арене. Сейчас практически все являются врагами", – говорится в статье.

Ранее СМИ выяснили, что Каллас в частном порядке жалуется, что фон дер Ляйен является диктатором, однако "мало что может с этим поделать". Отношения председателя ЕК с предыдущим главой евродипломатии Жозепом Боррелем "были очень плохими", а с его преемницей Каллас ситуация якобы "еще хуже".

В частности, позиции Каллас в структурах Евросоюза (ЕС) "слабее", чем у ее предшественника. Также ЕК активно прорабатываются планы по сокращению численности Европейской службы внешних действий.

Читайте также


политиказа рубежом

Главное

Запретят ли использовать животных в качестве залога?

Мера может защитить владельцев животных и кредитные организации

Эксперты уверены: использование домашних животных в качестве залога выглядит сомнительно

Читать
закрыть

Где отдохнуть в праздничные выходные в феврале и марте 2026 года?

Таиланд, Вьетнам, ОАЭ и Египет особенно востребованы для путешествий

Туристы выбирают такие направления, потому что хотят открыть "окно в лето"

Читать
закрыть

Стоит ли штрафовать родителей за оскорбления учителей детьми?

Эксперты уверены: штрафы родителям за хамство детей – мера контрпродуктивная

Наказывать родителей финансово не только юридически спорно, но и может вызвать у них лишь озлобленность

Читать
закрыть

Чем полезен челлендж "30 дней"?

Суть тренда заключается в том, чтобы за месяц внедрить одну или несколько полезных привычек

Однако эксперты уверены: говорить о полной перестройке за 30 дней нельзя

Читать
закрыть

Нужно ли закреплять право многодетных мужчин на досрочную пенсию?

Мера станет весомым знаком признания заслуг многодетных отцов перед государством

Однако эксперты уверены: папы не станут массово пользоваться возможностью досрочного выхода на пенсию

Читать
закрыть

Что ждет москвичей после окончания январских снегопадов?

Стихия уже начинает отступать: к вечеру 29 января прирост снежного покрова составит не более 0,5 см

На следующей неделе к столичному региону приблизится южный циклон, который снова принесет осадки

Читать
закрыть

К чему приведет контроль цен на такси в снегопады?

Мера может принести сервисам выгоду

Однако эксперты уверены: вместо установки порога на цены нужно разобраться с условиями работы сервисов

Читать
закрыть

Почему в России отказываются от бакалавриата и магистратуры?

Реформа особенно важна для инженерных и наукоемких направлений

Эксперты уверены: предложенная система не является новой – это возвращение к классической модели

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика