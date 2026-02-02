В Москве начался 8-й сезон "Музыки в метро"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Москве начался 8-й сезон проекта "Музыка в метро", передает пресс-служба столичного Дептранса.

Горожан вновь ждут выступления артистов разных жанров. Причем в число участников вошли как начинающие исполнители, так и знаменитые музыканты. В этот раз концерты можно посетить на 40 площадках, включая станции метро, МЦД и другие объекты городской транспортной сети.

Для нового сезона участников традиционно отобрало профессиональное жюри после очных прослушиваний, уточнили в ведомстве, напомнив, что в прошлом году проект стал частью масштабной праздничной программы, посвященной 90-летию метрополитена.

Полный список музыкантов и расписание выступлений можно узнать на сайте.

"Проект "Музыка в метро" вырос с 30 участников первого сезона до более чем 400 музыкантов сегодня, а число площадок увеличилось более чем в 13 раз", – подчеркнул заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

Также он обратил внимание на параллельно развивающийся проект "Искусство в метро", к которому с 2024 года присоединились более 300 художников на 11 площадках.

"По задаче мэра Москвы Сергея Собянина транспортный комплекс столицы развивает творческие инициативы в городской инфраструктуре", – добавил Ликсутов.

В текущем году "Музыке в метро" исполнится 10 лет, напомнил ранее Собянин. По его словам, в 2026-м поступило уже свыше 2 тысяч заявок – на треть больше, чем в 2025 году.

Все участники в том числе смогут выступить на новой площадке, открывшейся в прошлом году, – станции метро "Лубянка". Примечательно, что она также предназначена для детей в сопровождении родителей или официальных представителей.