Новая постоянная галерея открылась в переходе станции метро "Сокольники"

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новая постоянная галерея в рамках проекта "Искусство в метро" открылась в переходе между станциями столичного метрополитена "Сокольники" Большой Кольцевой и Сокольнической линий. Об этом сообщила пресс-служба Дептранса Москвы со ссылкой на заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максима Ликсутова.

В день открытия состоялась творческая сессия. Художники писали картины, вдохновляясь современной архитектурой и атмосферой станции "Сокольники" БКЛ.

Как отметил вице-мэр, открытие постоянной выставочной площадки дает москвичам хорошую возможность узнать новые имена в искусстве, а художникам – показать свои работы большому количеству человек.



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В рамках проекта "Музыка в метро" за девять лет прошло свыше 450 тысяч живых выступлений. Каждый день более чем на 40 локациях проводится порядка 200 концертов, указал Сергей Собянин. Музыкантов можно заметить на станциях метро, автовокзале "Северные ворота", в павильоне московского транспорта и других местах.