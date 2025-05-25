Собянин: более 450 тыс выступлений прошло в рамках проекта "Музыка в метро" за девять лет

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Свыше 450 тысяч живых выступлений прошли в рамках проекта "Музыка в метро", который празднует свое девятилетие, рассказал Сергей Собянин.

"Это первый проект в стране, в рамках которого уличная музыка вышла на такой масштабный уровень. Исполнители получили шанс заявить о себе, а пассажиры – возможность послушать джаз, блюз, фолк, рок, авторские композиции, этнику и зарядиться хорошим настроением", – привели слова мэра на mos.ru.

Ежедневно на более чем 40 локациях проводится около 200 концертов, подчеркнул градоначальник. Музыканты выступают на станциях метро, автовокзале "Северные ворота", в павильоне московского транспорта и других местах. Причем летом добавляются сезонные сцены – на Северном и Южном речных вокзалах, а также на парковке у парка искусств «Музеон».

К девятилетию проекта на станциях метро открылись новые площадки. Их можно найти на "Окской" (Некрасовская линия), "Ховрино" (Замоскворецкая линия), "Красные Ворота" (Сокольническая линия), "Авиамоторная" (Калининская линия) и "Новомосковская", где пересекаются Сокольническая и Троицкая линии.

Собянин акцентировал внимание, что все площадки расположены так, чтобы не мешать пассажирам. Более того, с 2022 года их разделили по уровням громкости.

Чтобы стать участником проекта, каждый исполнитель проходит обязательное прослушивание. В состав жюри входят профессиональные музыканты и продюсеры. С 2022 года Московский международный дом музыки выступает соорганизатором всех этапов отбора артистов.

В феврале стартовал 7-й сезон "Музыки в метро". Выступления в нем будут вокальными и инструментальными, а особое внимание уделено юным артистам, для которых создана специальная площадка на станции "Лубянка".

Кроме того, к старту сезона был обновлен сайт проекта, с помощью которого можно познакомиться с артистами, а также следить за расписанием их выступлений.