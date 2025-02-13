Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Москве стартовал 7-й сезон "Музыки в метро", передает пресс-служба столичного Дептранса.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности города Максим Ликсутов рассказал, что в течение года перед пассажирами московского метро выступят 425 артистов. В программе запланирована музыка разных жанров – джаз, блюз, рок, поп и авторская песня.

"Выступления будут вокальными и инструментальными. Особое внимание заслуживают юные артисты. Для них впервые создали специальную площадку на станции метро "Лубянка", – говорится в сообщении.

К старту сезона был обновлен сайт проекта, с помощью которого можно познакомиться с артистами, а также следить за расписанием их выступлений.

Между тем новая ночная экскурсия пройдет в столичном метрополитене с 21 на 22 февраля. Участников приглашают побывать в электродепо "Измайлово" и узнать, как устроена работа подземки ночью.

Кроме того, гости смогут прокатиться на историческом поезде по специальному маршруту и увидеть знаковые станции Арбатско-Покровской и Филевской линий, а также насладиться видами ночного города с метромоста.

