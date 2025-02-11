Новая экскурсия пройдет в метро Москвы в ночь на 22 февраля

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы

Новая ночная экскурсия пройдет в столичном метрополитене с 21 на 22 февраля. Об этом сообщается в телеграм-канале Дептранса Москвы.

Участников приглашают побывать в электродепо "Измайлово" и узнать, как устроена работа подземки ночью. Кроме того, гости смогут прокатиться на историческом поезде по специальному маршруту и увидеть знаковые станции Арбатско-Покровской и Филевской линий, а также насладиться видами ночного города с метромоста.

"Мы продолжаем организовывать мероприятия, которые знакомят жителей и гостей столицы с Московским транспортом. Такую задачу поставил мэр Москвы Сергей Собянин. Ночные экскурсии – это возможность увидеть метро с новой стороны и узнать, как оно работает, когда город спит", – сказал заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Количество мест на экскурсию ограниченно.

Первая в 2025 году экспозиция в Московском метрополитене, посвященная отечественной картине "Злой город", открылась на станции "Воробьевы горы". Новая лента рассказывает об обороне Козельска от войск Золотой орды в 1238 году. Ликсутов подчеркнул, что пассажиры смогут увидеть костюмы главных героев фильма, а также узнать историю их создания.

