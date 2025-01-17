Метро Москвы и создатели фильма "Злой город" открыли новую экспозицию

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Первая в 2025 году экспозиция в Московском метрополитене, посвященная отечественной картине "Злой город", открылась на станции "Воробьевы горы", сообщает телеграм-канал Дептранса столицы.

Новая лента рассказывает об обороне Козельска от войск Золотой орды в 1238 году.

Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что пассажиры смогут увидеть костюмы главных героев фильма, а также узнать историю их создания.

Премьера картины состоится 30 января, а выставка продлится до 3 февраля.

Ранее в Москве выбрали участников седьмого сезона проекта "Музыка в метро". Победители отбора будут радовать своим творчеством пассажиров метрополитена на протяжении всего 2025 года.

