17 января, 12:04Транспорт
Метро Москвы и создатели фильма "Злой город" открыли новую экспозицию
Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"
Первая в 2025 году экспозиция в Московском метрополитене, посвященная отечественной картине "Злой город", открылась на станции "Воробьевы горы", сообщает телеграм-канал Дептранса столицы.
Новая лента рассказывает об обороне Козельска от войск Золотой орды в 1238 году.
Заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов рассказал, что пассажиры смогут увидеть костюмы главных героев фильма, а также узнать историю их создания.
Премьера картины состоится 30 января, а выставка продлится до 3 февраля.
Ранее в Москве выбрали участников седьмого сезона проекта "Музыка в метро". Победители отбора будут радовать своим творчеством пассажиров метрополитена на протяжении всего 2025 года.