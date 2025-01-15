01:22Транспорт
Именной поезд в честь Жириновского могут запустить в московском метро
Фото: Москва 24/Максим Денисов
Именной электропоезд в честь основателя партии ЛДПР Владимира Жириновского могут запустить в столичном метрополитене к концу 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу фракции.
В ЛДПР уточнили, что данный вопрос будет находиться на стадии обсуждения в декабре 2025 года. Электропоезд "Москва. Жириновский" может курсировать по Сокольнической линии.
Члены оргкомитета по подготовке и проведению празднования 80-летия Жириновского прорабатывают этот вопрос.
Ранее министерство науки и высшего образования России предложило учредить в стране стипендию имени Владимира Жириновского.
Ее хотят назначать 10 студентам, которые прошли государственную аккредитацию и реализуют программы высшего образования, а также демонстрируют успехи в изучении востоковедения и государственного управления. Размер стипендии составит 15 тысяч рублей.
Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Действующий лидер ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал старт съемок сериала о жизни основателя фракции. Политик заверил, что сериал обязательно будет. Однако Слуцкий не стал выдавать все секреты. Кроме того, по некоторым вопросам окончательное решение еще не принято.
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