Пиджак Жириновского передадут Музею современной истории России

Фото: litfund.ru

Красный пиджак покойного экс-лидера партии ЛДПР Владимира Жириновского передадут в Государственный центральный музей современной истории России, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на PR-директора мецената Никиты Томилина Марину Костромину.

Презентация экспоната состоится в музее 16 декабря в 11:00. В собственность музея пиджак, в котором Жириновский посещал заседания Госдумы, передаст Томилин.

В мае 2014 года в эфире программы "Политика" Жириновский подарил этот пиджак ведущему Александру Гордону. В марте 2023 года пиджак был выставлен на продажу на аукционе "Литфонд" в Санкт-Петербурге и продан за 280 тысяч рублей. Вырученные средства были направлены на благотворительность.

Это не первая вещь Жириновского, которая хранится в Музее современной истории. Там уже есть фуражка, удостоверение, избирательные бюллетени, предвыборная листовка политика.

"В июле 2016 года во время посещения музея лидер ЛДПР передал металлическую закрытую "капсулу времени" с предсказаниями. Внутри капсулы, которую, по завещанию Жириновского, можно открыть только через 20 лет, содержится прогноз событий в России и мире. А в сентябре прошлого года сын политика Олег Жириновский подарил музею очки своего отца", – говорится в сообщении.

Жириновский умер 6 апреля 2022 года в возрасте 75 лет после продолжительной болезни. Действующий лидер ЛДПР Леонид Слуцкий анонсировал старт съемок сериала о жизни основателя фракции. Политик заверил, что сериал обязательно будет. Однако Слуцкий не стал выдавать все секреты. Кроме того, по некоторым вопросам окончательное решение еще не принято.