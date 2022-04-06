Умер Владимир Жириновский

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Умер депутат Госдумы, глава ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем телеграм-канале.

По его словам, политик ушел из жизни после тяжелой и продолжительной болезни. Жириновскому было 75 лет.

"Яркий, талантливый политик. Человек, который глубоко понимал как устроен мир и многое предвидел. Лидер фракции ЛДПР в Государственной думе. Он всегда был в гуще событий. Его личность настолько масштабна, что без него трудно представить историю развития политической системы современной России", – написал Володин.

Депутаты Госдумы почтили память Жириновского минутой молчания. Заседание было прервано. В ЛДПР смерть политика назвали ударом для всей России.

О госпитализации Жириновского стало известно 9 февраля. Сообщалось, что лидера либерал-демократов подключили к аппарату ИВЛ. Он находился в критическом состоянии из-за сопутствующих болезней. Позже в Минздраве заверили, что состояние парламентария стабилизировалось. В последнее время СМИ сообщали об ухудшении здоровья политика.

Владимир Жириновский – депутат Государственной думы, руководитель фракции ЛДПР в нижней палате парламента.

Он родился 25 апреля 1946 года в Алма-Ате Казахской ССР (сейчас Казахстан). В 1964–1970 годах Жириновский учился в Институте восточных языков при МГУ имени Ломоносова по специальности "турецкий язык и литература". В 1965–1967 годах учился в Университете марксизма-ленинизма на факультете международных отношений. В 1977 году окончил вечернее отделение юридического факультета МГУ.

В 1989 году совместно с Владимиром Богачевым Жириновский основал Либерально-демократическую партию Советского Союза. В 1992 году партию переименовали в Либерально-демократическую партию России.

Жириновский награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" I (2021 год), II (2016 год), III (2011 год) и IV (2006 год) степеней, орденом Александра Невского (2015 год), орденом Почета (2008 год), почетными грамотами и медалями.