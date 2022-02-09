Жириновского госпитализировали в ЦКБ – СМИ

Фото: Москва 24/Никита Симонов
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский госпитализирован в Центральную клиническую больницу (ЦКБ) в Москве, сообщил ТАСС источник, знакомый с ситуацией.
По словам собеседника агентства, политик находится в больнице уже пару дней. Его состояние оценивается как тяжелое.
Уточняется, что ЦКБ находится в ведении управделами президента РФ, но в медучреждении комментировать информацию агентству не стали.
При этом в ЛДПР информацию о госпитализации Жириновского с коронавирусом, которая успела распространиться в телеграм-каналах, опровергли. В пресс-службе партии заявили, что политик чувствует себя хорошо и продолжает работать.
Ранее сообщалось, что иллюзионист Андрей Сафронов попал в больницу. Он якобы пожаловался на тяжелые последствия коронавируса: раздражительность, слабость, тревогу, периодические сбои в работе сердца и плохой сон. Позже он опроверг слухи о своей госпитализации и уточнил, что чувствует себя хорошо.
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