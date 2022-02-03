Иллюзионист Сафронов опроверг сообщения о своей госпитализации

10:20 (обновлено 03.02.2022 11:24)
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Иллюзионист Андрей Сафронов опроверг слухи о своей госпитализации.
"Я себя хорошо чувствую, сплю, отдыхаю. Нахожусь дома", – сказал он РИА Новости.
Ранее Пятый канал со ссылкой на свои источники сообщал, что Сафронов попал в больницу. Он якобы пожаловался на тяжелые последствия коронавируса: раздражительность, слабость, тревогу, периодические сбои в работе сердца и плохой сон.
До этого врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, что постковидный синдром не является уникальной особенностью коронавируса, подобные состояния могут возникнуть после любого тяжелого заболевания.
По словам Мясникова, люди продолжат сталкиваться с последствиями данных заболеваний даже после полной победы над пандемией. Он пояснил, что они очень похожи на состояние после перенесенного COVID-19. В качестве примера врач назвал последствия гепатита, которые выражаются в недомогании, слабости, боли и нарушении некоторых функций организма.
В Роспотребнадзоре ответили на главные вопросы о постковидном синдроме. В ведомстве отметили, что термин "постковидный синдром", обозначающий состояние после перенесенного COVID-19, уже включен в международную классификацию заболеваний.
Отмечается, что он может длиться шесть месяцев и больше. Находясь в таком состоянии, люди нередко жалуются на одышку, проблемы с обонянием и вкусами, утомляемость, раздражительность, расстройства пищеварения.
"Жизнь в большом городе": ковидные меры
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