В Роспотребнадзоре перечислили наиболее опасные последствия "Омикрона" у детей

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Дети, заразившиеся "Омикроном", чаще всего оказываются в больнице с поражениями верхних дыхательных путей, синуситами и бронхитами. Об этом со ссылкой на замдиректора по научной работе Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова сообщает сайт "Комсомольской правды".

По словам специалиста, наибольшую опасность для детей до пяти лет при заражении вирусом представляет бронхиолит – воспаление мелких бронхов.

"Именно эта возрастная категория требует пристального внимания врачей из-за особенностей строения бронхов, пока еще не до конца оформившейся дыхательной системы", – подчеркнул Горелов.

Он добавил, что самым серьезным осложнением у маленьких детей является синдром Кавасаки, вызывающий воспаление стенок кровеносных сосудов, способное привести к аневризме.

Эпидемиолог уточнил, что для детей старше пяти лет серьезную опасность представляет мультисистемное воспаление. Оно может возникнуть даже в том случае, если COVID-19 протекал у ребенка бессимптомно. Подобное воспаление, по словам Горелова, требует немедленной госпитализации, поскольку в процесс вовлекаются сразу несколько органов или систем организма.

Отмечается у каждого третьего юного пациента и постковидный синдром. Он выражается в нарушениях памяти, потере концентрации, тревожности и плохом сне.

Эпидемиолог подчеркивает, что родителям следует внимательно следить за состоянием детей, у которых выявили коронавирус, и незамедлительно вызывать скорую при стойко повышенной температуре, одышке или сильной диарее.

Ранее сообщалось, что в Сочи появились программы постковидной реабилитации для детей. Первым, кто предложил комплекс восстановительных детских программ, стал курорт Мацеста. Там принимают с 6 лет. Курс с применением уникальных лечебных вод и природной грязи подбирается индивидуально. Подобные методы помогают восстановить центральную нервную систему ребенка.