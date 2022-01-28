COVID-ограничения не должны вредить лечению детей с онкологией – Кузнецова

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Вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова заявила о тревожных тенденциях в лечении детей с онкологией после приостановки плановой помощи в регионах России из-за коронавируса.

Она пояснила, что с началом пандемии родители стали сообщать о различных проблемах при оказании медицинской помощи детям с онкологическими заболеваниями.

"Такие ситуации важно не допустить сейчас", – цитирует Кузнецову РИА Новости.

26 января власти Москвы приняли решение временно закрыть плановую госпитализацию в детские больницы из-за коронавируса. Сообщалось, что за две недели число заболевших детей выросло в 14 раз – с 2 тысяч в неделю до 28, а число госпитализаций увеличилось в 10 раз – 120 детей в сутки.

Позднее в столичном Депздраве сообщили, что решение о приостановке плановых госпитализаций детей не касается ситуаций, когда ребенку требуется экстренная медицинская помощь. Также медики продолжат оказывать помощь детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

