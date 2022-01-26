Голикова сообщила о росте госпитализаций среди детей на 36,5%

Фото: "Москва"/Денис Гришкин
За последние два дня число госпитализаций детей с COVID-19 выросло на 36,5%. Об этом заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова в ходе совещания Владимира Путина с членами правительства.
"Сейчас это предмет нашего особого внимания, конечно, мы к этому относимся с очень большим переживанием", – сказала она.
По словам Голиковой, общее число госпитализаций увеличилось за прошлую неделю на 9,3% по сравнению со второй неделей текущего года. Количество выявляемых случаев COVID-19 между тем за тот же период увеличилось на 102,4%.
За последние сутки в России госпитализировали 12 226 человек с коронавирусом. Это на 4,8% меньше, чем днем ранее. Всего же в стране выявили 74 692 новых случая COVID-19. От последствий болезни скончались 657 пациентов, выздоровели 28 197 человек.
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