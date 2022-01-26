Врач назвал любую простуду признаком "Омикрона"

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Сегодня любую простуду можно считать признаком "Омикрона", заявил врач-терапевт, советник генерального директора фонда Международного медицинского кластера Ярослав Ашихмин.
"Огромное количество людей сейчас обращается. Говорят, что плохо себя чувствуют, трясет, хоть и делали прививку, гриппа нет. Главное, просто знать, что сегодня к любым соплям нужно относиться как к "Омикрону", потому что сейчас он разбушевался", – цитирует врача "Лента.ру".
При этом, по словам Ашихмина, новый штамм коронавируса плохо поддается тестированию, поэтому многие пациенты могут переносить его и при отрицательном результате ПЦР.
Ранее замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная рассказала, что у вакцинированных и перенесших коронавирус при "Омикроне" болезнь протекает при нормальной или слегка повышенной температуре.
По ее словам, течение болезни у людей с иммунитетом напоминает таковое при гриппе или ОРВИ. У пациентов могут наблюдаться прозрачные сопли, першение в горле и периодический сухой кашель.
"Омикрон"-штамм начинает доминировать в России – Онищенко
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