Названы симптомы "Омикрона" у привитых и переболевших

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
У вакцинированных и перенесших коронавирусную инфекцию людей при инфицировании "Омикроном" болезнь протекает при нормальной или слегка повышенной температуре. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Помимо температуры, у людей с иммунитетом к COVID-19 при "Омикроне" наблюдаются прозрачные сопли, першение в горле и периодический сухой кашель. Течение болезни напоминает таковое при гриппе или ОРВИ.
У тех, кто не прививался и не болел, "Омикрон" протекает более заметно, отметила Пшеничная. В частности, температура у такого человека может подниматься до 38 градусов и выше, он может чувствовать сильную слабость, головную боль, а также боль в мышцах и суставах.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России подтвердили 5 889 случаев заражения "Омикрон"-штаммом. Новый вариант коронавируса выявили в 68 регионах РФ. При этом удельный вес "Дельты" сохраняется на высоком уровне, поэтому заразиться можно как "Дельта"-штаммом, так и "Омикроном".
В Москве выявлено почти 2,5 тысячи случаев заражения штаммом "Омикрон"
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