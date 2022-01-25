Названы симптомы "Омикрона" у привитых и переболевших

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У вакцинированных и перенесших коронавирусную инфекцию людей при инфицировании "Омикроном" болезнь протекает при нормальной или слегка повышенной температуре. Об этом в беседе с "Лентой.ру" рассказала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Помимо температуры, у людей с иммунитетом к COVID-19 при "Омикроне" наблюдаются прозрачные сопли, першение в горле и периодический сухой кашель. Течение болезни напоминает таковое при гриппе или ОРВИ.

У тех, кто не прививался и не болел, "Омикрон" протекает более заметно, отметила Пшеничная. В частности, температура у такого человека может подниматься до 38 градусов и выше, он может чувствовать сильную слабость, головную боль, а также боль в мышцах и суставах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России подтвердили 5 889 случаев заражения "Омикрон"-штаммом. Новый вариант коронавируса выявили в 68 регионах РФ. При этом удельный вес "Дельты" сохраняется на высоком уровне, поэтому заразиться можно как "Дельта"-штаммом, так и "Омикроном".