Отоларинголог рассказал, как лечить "Омикрон" в домашних условиях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Признаки заражения "Омикрон"-штаммом коронавируса схожи с простудой. Об этом "Лентре.ру" рассказал отоларинголог, кандидат медицинских наук Владимир Зайцев.
По словам специалиста, люди болеют новым вариантом коронавируса легче, чем предыдущими формами. Но именно поэтому пренебрегать здоровьем не стоит и тем, кто почувствовал признаки ОРВИ. Лучше остаться дома и использовать препараты для лечения вируса.
Зайцев уточнил, что новый штамм коронавируса не может полисистемно воздействовать на организм человека. К тому же он, в отличие от других вариантов инфекции, не так сильно бьет по бронхам.
"Он, как правило, останавливается на уровне носа, носоглотки", – пояснил отоларинголог, добавив, что "Омикрон" протекает легче, но более заразен, чем другие штаммы.
При появлении признаков простуды специалист порекомендовал воспользоваться средствами, которые найдутся почти в любой домашней аптечке: промывать горло и нос антисептиком на водной основе, принимать витамин C и пить больше жидкостей.
"Здесь вирус будет разрушаться от обильного питья", – выразил уверенность Зайцев.
Ранее директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций, врач-инфекционист и иммунолог-аллерголог Георгий Викулов рассказал, что делать при первых признаках "Омикрона".
По словам специалиста, в этой ситуации главное – не паниковать, оставаться дома и соблюдать рекомендации медиков. Вызывать врача при обычных симптомах простуды и ОРВИ нет необходимости: достаточно обратиться за дистанционной медицинской помощью.
Вирусологи спрогнозировали дальнейший рост заболеваемости "Омикроном"
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