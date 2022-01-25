В Москве зафиксировано 2 463 случая заболевания "Омикроном"

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев
В Москве зарегистрировали 2 463 случая инфицирования новым штаммом коронавируса "Омикрон". Об этом сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.
На взрослых в возрасте от 40 до 65 лет приходится 43% случаев заболевания. Примерно столько же – на людей в возрасте от 18 до 39 лет. При этом зараженных "Омикроном" детей пока выявлено не было.
Уточняется, что 1 966 (79,8%) случаев не являются завозными: эти люди не покидали Россию в последнее время. Большинство завозных случаев между тем приходится на Турцию (13,5%), ОАЭ (10%) и Египет (9,8%).
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что в России подтвердили 5 889 случаев заражения "Омикрон"-штаммом. Новый вариант коронавируса выявили в 68 регионах РФ. При этом удельный вес "Дельты" сохраняется на высоком уровне, поэтому заразиться можно как "Дельта"-штаммом, так и "Омикроном".
В Москве число случаев заражения "Омикроном" возросло до 2 463
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